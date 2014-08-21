Школьница утонула в подмосковном пруду

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Днем 20 августа на озере Солнечное в подмосковном городе Раменское утонула 12-летняя девочка, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Информация о происшествии в правоохранительные органы поступила в 16.40. Известно, что школьница проживала в городе Жуковский. В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, в июле в искусственном пруду на одном из дачных участков в Подмосковье утонула двухлетняя девочка. ЧП произошло в микрорайоне Барыбино города Домодедово. В то время как мать девочки отвлеклась на беседу, двухлетний ребенок упал в вырытый на участке пруд, наполненный водой.