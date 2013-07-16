Российские мужчины после женитьбы становятся несчастными

Женатые мужчины в России оказались самыми несчастными

В центре социологических исследований РАНХиГС выявили, что брак в России делает мужчин несчастными. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС Виктор Вахштайн.

"Брак повышает счастье женщин, но не так сильно, как понижает счастье мужчин. Однако рождение ребенка повышает счастье мужчин даже сильнее, чем женщин, так как после третьего ребенка через некоторое время женщина перестает прибавлять в этом субъективном благополучии в отличие от мужчины", – сообщил Вахштайн.

По его словам, в России после женитьбы удовлетворенность жизнью снижается в среднем на 20%. Однако гражданский брак не снижает счастье мужчин и не повышает счастье женщин, а через некоторое время даже снижает удовлетворенность последних.

Однако эксперт отметил, что существует очень много стереотипов, касающихся браков в России, и большая часть из них не соответствует действительности. По его словам, 15 лет назад вступление в брак было связано с экономическими рисками, сейчас же больше страхов у женщин, связанных с потерей мобильности и трудовыми зависимостями. Хотя в Москве в 1,5 раза меньше женщин, которые после брака оставляют работу или сокращают рабочий день, по сравнению с другими регионами России.

Исследования выявили, что в России брак не связан с обретением стабильности, в отличие от Великобритании, где семейные мужчины ощущают себя счастливее, чем холостые.

Однако рождение ребенка повышает уровень семейного счастья россиян. Например, среди семей с одним-двумя детьми на 10% больше счастливых, чем среди бездетных. А пятеро и более отпрысков делают счастливыми все 100% респондентов. В отличие от британцев: у них доля счастливых среди семей с детьми ниже, чем среди семей без детей.

Опрос является частью европейского проекта и проводится в России дважды в год. Анкетирование проводится в 10 регионах РФ – это репрезентативная для страны выборка. В нем участвуют 6 тысяч человек.

Таким образом выявляется уровень удовлетворенности жизнью, экономического оптимизма, счастья, субъективного благополучия и множество других переменных по разным группам.