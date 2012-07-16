Полиция ищет водителя, сбившего девочку на западе Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Восьмилетняя девочка попала под колеса машины на западе Москвы. Полиция ведет розыск водителя, скрывшегося с места аварии. Ребенок находится в больнице с травмой головы.

ДТП произошло 15 июля в 16:50 в районе дома 1 корпус 1 на Ельнинской улице. Автомобиль Daewoo Matiz сбил восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Никого из взрослых в этот момент рядом не было. Водитель автомобиля скрылся с места аварии, не оказав помощи ребенку, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ссадиной правого плеча.

Службы ГИБДД Западного округа просят граждан, имеющих какую-либо информацию о происшествии, звонить по телефонам: 448-35-45, 8-906-797-02-02.