Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как говорить, чтобы стать известным блогером

Фото: vk.com/tvoyamoskva24
Дети и подростки младше 17 лет ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.
17 ноября ведущий телеканала Москва 24, тренер по технике речи Станислав Кулик проведет мастер-класс "Ошибки блогеров: техника речи в YouTube и не только".
Слушатели узнают:
- как работали над своим голосом самые известные блогеры/ведущие России и зарубежья;
- почему голосу нужна тренировка;
- какими упражнениями устранить дефекты речи и сделать голос красивым;
- как голосом привлечь внимание миллионов человек.
Также в ходе мастер-класса слушатели поймут, какими речевыми особенностями обладают и получат ценные советы, чтобы
- усилить сильные стороны речи;
- ощутить разницу поставленного и повседневного дыхания;
- придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие;
- справить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса;
- интонировать своим голосом и речью, выстраивать логическую цепочку при выступлении.
Трансляция начнется 17 ноября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.