Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как говорить, чтобы стать известным блогером

Дети и подростки младше 17 лет ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

17 ноября ведущий телеканала Москва 24, тренер по технике речи Станислав Кулик проведет мастер-класс "Ошибки блогеров: техника речи в YouTube и не только".

Слушатели узнают:



как работали над своим голосом самые известные блогеры/ведущие России и зарубежья;

почему голосу нужна тренировка;

какими упражнениями устранить дефекты речи и сделать голос красивым;

как голосом привлечь внимание миллионов человек.

усилить сильные стороны речи;

ощутить разницу поставленного и повседневного дыхания;

придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие;

справить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса;

интонировать своим голосом и речью, выстраивать логическую цепочку при выступлении.