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Москва 24

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Общество

12 ноября, 17:18

Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как говорить, чтобы стать известным блогером

дети образование TVоя Москва Москва онлайн

Фото: vk.com/tvoyamoskva24

Дети и подростки младше 17 лет ведут блоги, создают комедийные видео и альтернативные сериалы. Теперь знаменитостью может стать любой ребенок. Образовательный проект "TVоя Москва" запускает бесплатный обучающий курс "TVоя Москва. YOUниоры". Опытные спикеры помогут юным блогерам придумать, разработать оригинальный контент и расскажут о необходимых инструментах для успешного блогинга.

17 ноября ведущий телеканала Москва 24, тренер по технике речи Станислав Кулик проведет мастер-класс "Ошибки блогеров: техника речи в YouTube и не только".
Слушатели узнают:

  • как работали над своим голосом самые известные блогеры/ведущие России и зарубежья;
  • почему голосу нужна тренировка;
  • какими упражнениями устранить дефекты речи и сделать голос красивым;
  • как голосом привлечь внимание миллионов человек.

Также в ходе мастер-класса слушатели поймут, какими речевыми особенностями обладают и получат ценные советы, чтобы
  • усилить сильные стороны речи;
  • ощутить разницу поставленного и повседневного дыхания;
  • придать голосу правильный тембр, статус, убедительность, экранное спокойствие;
  • справить монотонность, убрать тишину, скованность речи и голоса;
  • интонировать своим голосом и речью, выстраивать логическую цепочку при выступлении.

Трансляция начнется 17 ноября в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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