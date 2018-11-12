С семьей в город: как не дать ребенку потеряться

Еще каких-то несколько недель – и новогодние праздники, а значит, и покупка подарков. Во всей этой суете можно легко упустить ребенка из зоны видимости. Анна Лебедева рассказывает, как не терять детей в общественных местах и что делать родителям, чтобы быстрее найти свое чадо.

Наверняка многие, слушая в торговом центре объявление "Потерялся ребенок", вздрагивают и мысленно осуждают тех мамаш, которые позволили этому случиться. Мол, со мной такого никогда не произойдет, потому что я за своим всегда слежу! Увы, но это может случиться с каждым. Дети часто не слушаются, любят играть в прятки, нарушать правила. Порой достаточно чуточку засмотреться на понравившееся платье, а непоседа уже пробежал вперед и скрылся в толпе. В итоге мама побежала искать ребенка в магазин, из которого только что вышла, а он топает в другом направлении и пока еще не осознал, что вокруг чужие люди.

Вообще торговые центры, большие игровые площадки с лабиринтами – это самое распространенное место, где можно легко потерять ребенка. Бывает, что родители отвернулись, отвлеклись на что-то, и все – ребенок пропал из видимости.

Однажды во время очередного шопинга услышала громкий и продолжительный плач малыша где-то у фонтана на центральной площадке ТЦ. Приближаясь ближе, увидела толпу людей и бьющегося в истерике мальчика. Сразу нашлись сочувствующие женщины, которые брали малыша на руки и прямо по-матерински прижимали к груди, пытаясь укачать. Но ребенок отбивался и повторял как мантру – "Мама, мама, мама".

По мне аж мурашки пробежали, от этой странной картины что-то внутри дрогнуло, и непроизвольно вылетело: "Что же за мать такая, которая так лихо оставила двухлетку биться в истерике одного? Какие могли быть причины?"

Эта история закончилась хорошо. Мама прибежала, взяла на руки малыша, успокоила и постепенно скрылась из виду, оставив стоять на месте недоумевающую толпу людей.

– Кукушка!

– Безалаберная!

– Да таким клушам рожать нельзя!

Так и посыпались осуждающие возгласы в адрес матери, которая со слезами на глазах, в жутком испуге схватила своего ребенка, только что пережившего настоящий стресс. Короткая разлука с самым близким человеком на планете для малютки длилась вечность, и, возможно, он долго об этом будет помнить.

На улице, в парке, в общественных местах

Но даже у суперидеальных и внимательных родителей, бабушек и дедушек дети порой теряются. Например, причиной потери ребенка может стать плохое самочувствие взрослого. Одна моя знакомая рассказывала, как, гуляя по парку, встретила рыдающего мальчика, чей дедушка потерял сознание.

Элементарная прогулка там, где много людей, может легко стать причиной короткой разлуки с мамой. Один раз моя знакомая чуть не потеряла свою дочь, когда они всей семьей пошли на праздничный салют. Ребенок просто потерялся в толпе – это случилось в один миг, когда родители немного расслабились, засмотрелись на праздничное представление.

Повышенное внимание к своим детям, пожалуй, самая главная задача родителей. Мы должны сделать все возможное, чтобы оградить кроху от опасности потеряться где угодно – в транспорте, в ТЦ, в парке, в музее или кино.

Что должен знать ребенок

Думаю, родители обязательно должны поговорить с ребенком о том, что в торговом центре или на улице можно потеряться, и поэтому отставать просто нельзя.

Уверена, что эту мысль будет легко донести до ребенка с помощью игры. Например, постройте из конструктора торговый центр, включите в игру кукол и разыграйте с дочкой самую простую историю, которая придет в голову. Например, про девочку с мамой в магазине. Мама зашла в примерочную и не услышала, как дочка убежала разглядывать розовый воздушный шарик у входа в магазин. Вдруг один шарик улетел в другую сторону, и девочка пошла за ним. Так она заблудилась и потеряла маму. Но благодаря записке в кармане с контактами родителей, она легко встретилась с мамой.

Лучше объяснить ребенку заранее, как вести себя в ситуации, когда он остался в незнакомом месте среди чужих людей. Для этого родителям необходимо научить детей проговаривать свое имя и фамилию, адрес и имена родителей. Вот чтобы прямо выучил наизусть.

Обязательно расскажите ребенку, что у него в кармане лежит визитка с телефоном бабушки, дедушки, мамы и папы. Это нужно для того, чтобы в сложной ситуации он смог ее достать и отдать охраннику, кассиру, прохожему, который сможет быстро разыскать родственников малыша без заявления в полицию, без лишнего стресса и как следствие – всяких фобий.

Проиграйте с ним тот момент, когда девочка поняла, что потерялась, и для того, чтобы встретиться с мамой, ей надо было остановиться, а не идти дальше и дальше. Остановиться и попросить взрослых о помощи.

Также нелишним будет рассказать ребенку о том, как вести себя с незнакомыми людьми, которые будут пытаться его куда-то увести, выйти с ним из ТЦ. В таком случае надо громко сказать – "Ты не мой папа, я никуда не пойду, я хочу найти свою маму, я потерялся!". Главное – привлечь внимание прохожих.

Как быстрее найтись

"Умные" часы с датчиком GPS – странно, но почему-то большинству моих знакомых не приходило в голову такое средство. Помню, как подарили кому-то из них этот гаджет, и валялся он в шкафу года два, пока однажды в игровом центре их ребенок не скрылся из видимости. Тогда и сим-карту купили, и все настроили, и носили, не снимая, везде.

"Ерунда какая-то! Лучше книги подарить", – отозвалась подруга, с которой я поделилась полезной идеей для подарка пятилетней девочке. Есть и такое мнение. Но обычно так мыслят люди, которые редко куда-то выходят.

По опыту своих знакомых, родителей троих детей, скажу точно – это отнюдь не бесполезная вещь. Своим родственникам и друзьям они заказывали что-то подобное на дни рождения всех малышей! Особенно часто они использовали гаджет в путешествиях, в крупных торговых центрах, в транспорте и в других местах, где легко потеряться. Случалось, что теряли детей и тут же находили, благодаря навигации и кнопке SOS.

Если озадачиться, то в Сети можно еще найти детские мобильные телефоны с тремя кнопками, как раз для дошкольников.

Плюс таких гаджетов очевидный, но есть и один минус – не всем по карману. В таком случае используйте хотя бы листок с контактами или яркую одежду с отличительными рисунками, необычными вставками, чтобы легко было описать малыша. Это может быть рюкзак с изображением кошки, шапка с ушками, кофта с запоминающимся принтом.

Потеря детей в общественном месте – огромный стресс для всей семьи. Главное, когда найдете свое чадо, не нападать на него, не ругать. Ведь малыш пережил не меньше, чем вы. Постарайтесь успокоить его, обнять, расцеловать. А главное – старайтесь держать всегда за руку маленьких детей, чтобы однажды не пришлось истерично кричать на весь торговый центр имя ребенка и с ужасом вспоминать этот самый неприятный в жизни момент.