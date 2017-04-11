Иностранный развод: какие права на ребенка имеют бывшие мужья

Москвичка прячет сыновей от отца-иностранца, передает телеканал "Москва 24". Женщина обвиняет бывшего мужа в сексуальных отклонениях и уверена, что он хочет заработать на детях.

После развода она тайно вывезла мальчиков из Германии, поскольку европейские суды, как правило, берут сторону своих граждан.

Лионель Зитлер уже несколько лет пытается вернуть детей, которых увезла его бывшая жена, однако попытки оказались тщетными. По его словам, экс-супруга обвиняет его "во всех смертных грехах" – педофилии, гомосексуализме, нацизме.

"Я хочу увидеть своих детей, сказать, что я им не враг, установить контакт и обсудить возможность уехать со мной, если они хотят, конечно. Но при этом я не хочу, чтобы у них был конфликт с мамой или с моей семьей", – говорит мужчина.

Франк и Филипп, которым 11 и 13 лет соответственно, учатся в обычной московской школе. Разговаривать с отцом мальчикам категорически запрещено. По словам их матери Александры Королевой, причин прятать детей от бывшего мужа у нее предостаточно.

"Вся его жизнь происходила в интернете, в основном на порносайтах. Не хотелось бы распространяться в деталях, но у него пошли отклонения очень сильные как раз вот в эту сторону. Мои знакомые врачи, которые имели дело с такого рода заболеваниями, сказали, что это шизофрения, которая прогрессирует", – рассказывает она.

Александра уверена, что бывшим мужем движет не отцовская любовь, у него просто кончились сбережения, а дети это дополнительный источник дохода – за двоих несовершеннолетних мужчина будет получать пособие в размере примерно 1,6 тысячи евро.

По словам адвоката Лилии Петрик, только в России и нескольких странах СНГ суды оставляют детей с мамами. Во всех остальных странах, в том числе в Европе, эта практика не работает. Там суды ставят в совокупность все: и доход, и имущество, и время работы, и то время, которое супруги могут выделять для общения с детьми.

Даже минимальный доход в Европе в разы выше средней зарплаты по России, поэтому гадать, на чью сторону встанет суд, не приходится. Зачастую выход остается только один – похищать собственных детей.