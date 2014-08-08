Лучшее предприятие для работающих мам выберут к 1 декабря

"Интервью": Александр Чистяков - о работе для мам в столице

В конкурсе "Лучшее предприятие для работающих мам" принимает участие около 200 организаций. Итоги конкурса будут подведены 1 декабря, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" председатель комитета общественных связей столицы Александр Чистяков.

"Вначале многие руководители предприятий не понимали, для чего этот конкурс нужен. Но ситуация изменилась, и сейчас в нем принимают участие более 200 организаций. Цель у нас одна - выявить и распространить наиболее эффективные социальные технологии, которые касаются создания условий для работающих женщин. То есть, чтобы она могла совмещать семейные обязанности с профессиональными", - пояснил Чистяков.

В связи с большим количеством участников конкурса создается специальная комиссия, которая с 1 октября по 21 ноября будет выезжать на конкретные предприятия и оценивать их работу.

"На столичных предприятиях создаются разные условия поддержки работающих матерей. В первую очередь - финансовая. Она заключается в оплате оздоровительных лагерей для детей, санаторно-курортных путевок. Кроме того, создаются загородные лагеря отдыха, медицинские комнаты для работающих мам. Также внедряются гибкие графики работы", - рассказал председатель комитета.

Он отметил, что все виды социальной поддержки сотрудниц, имеющих детей, изучаются, и затем лучшие из них внедряются на другие предприятия Москвы.

Напомним, что конкурс на лучшее предприятие для работающих мам стартовал в столице 1 августа. Победителей определят в 9 номинациях:

Верность традициям

Социально-трудовые гарантии

Кадровая политика

Здоровье

Семейная политика

Инновации

Особые заслуги

Организация бюджетной сферы

Предприятие малого бизнеса

История вопроса Впервые городской конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" прошел в 2008 году. По воспоминаниям организаторов, первое время работодатели не понимали, зачем нужно такое мероприятие и почему кто-то пытается научить их строить социально-трудовые отношения с работницами. Однако конкурс постепенно доказал скептикам, что грамотная социальная и кадровая политика в отношении женщин с детьми позволяет работающим мамам продемонстрировать значительные профессиональные достижения. Впервые городской конкурс "Лучшее предприятие для работающих мам" прошел в 2008 году. По воспоминаниям организаторов, первое время работодатели не понимали, зачем нужно такое мероприятие и почему кто-то пытается научить их строить социально-трудовые отношения с работницами. Однако конкурс постепенно доказал скептикам, что грамотная социальная и кадровая политика в отношении женщин с детьми позволяет работающим мамам продемонстрировать значительные профессиональные достижения. По итогам пяти предыдущих конкурсов в Москве существуют разные виды поддержки работающих матерей, а в отдельных случаях – отцов или обоих родителей. Зачастую им помогают финансово: в виде единовременных выплат при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Некоторые компании выделяют деньги одиноким матерям, многодетным сотрудникам, родителям детей-инвалидов, компенсируют плату за детский садик и цену путевок в летние лагеря. Также значительно облегчает жизнь работающих мам гибкий подход к режиму рабочего времени: возможность изменить время начала и окончания рабочего дня, работать неполную рабочую неделю, взять отгул или дополнительный отпуск, например, на 1 сентября или в связи с проводами сына в армию. У ряда предприятий есть своя социальная инфраструктура: детские сады, летние лагеря, пансионаты семейного отдыха, стадионы, салоны красоты, столы заказов, службы быта. Часто работодатели занимаются организацией семейного отдыха сотрудников и проводят корпоративные праздники для всей семьи. Наконец, важна моральная поддержка мам, в том числе и такие мелкие, но приятные элементы, как поздравления с личными праздниками, рождением детей, вынесение благодарности, корпоративные награды. В некоторых организациях поддержкой женщин занимаются специальные органы: "Совет работающих мам", "Комиссия по делам работающих женщин", Женсовет. Все эти меры в конечном счете способствуют тому, чтобы у москвичей появлялось больше стимулов обзаводиться детьми и возможностей растить их в благоприятной обстановке.



Документы от организаций, желающих принять участие в конкурсе, будут принимать до 30 сентября.