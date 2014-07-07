В Подмосковном Пушкине пропала 2-летняя девочка

Фото: lizaalert.org

В Подмосковном городе Пушкино пропала девочка 2,5 лет. София Солодко исчезла 7 июля около 13 часов у своего дома, сообщили M24.ru в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Девочка была одета в розовую кофту с зелеными рукавами, на ногах розовые колготки и светлые чешки. Рост около 75 сантиметров, стрижка короткая.

Сейчас на месте поисков развернут оперативный штаб. Работают добровольцы "Лиза Алерт", сотрудники полиции и МЧС.

Активисты обращаются к неравнодушным гражданам просмотреть свои видеорегистраторы в том случае, если вы проезжали 7 июля в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего ребенка, просят позвонить по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-5452 или в полицию - 112.