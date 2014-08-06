На севере Москвы ребенок попал под колеса полицейской машины

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На севере столицы ребенок попал под колеса полицейской машины и был госпитализирован, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Во вторник около 18.00 на Талдомской улице четырехлетний ребенок, который остался без внимания родителей, выбежал из-за припаркованной автомашины на проезжую часть и попал под служебную автомашину "Ford", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что старший сержант, управлявший авто, попытался затормозить, однако столкновения избежать не удалось. Полицейский оказал ребенку первую помощь и незамедлительно вызвал скорую, которая госпитализировала пострадавшего.

По словам представителя пресс-службы, проведенное медицинское освидетельствование установило, что сотрудник был трезв. В настоящее время по данному факту проводится проверка.