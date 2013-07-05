Законопроект о защите прав детей-потерпевших принят во втором чтении

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Госдума 5 июля во втором, основном, чтении приняла законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за разглашение сведений о несовершеннолетних пострадавших и вводит административный контроль за преступниками вплоть до пожизненного.

"Впервые появляются нормы, уравновешивающие права потерпевших и обвиняемых, меняется взгляд всей судебной системы на положение потерпевших в судебном процессе", - прокомментировала документ глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

В частности, государство будет предоставлять всем несовершеннолетним жертвам сексуального насилия бесплатных адвокатов. Предусматривается также обязательная видеофиксация показаний ребенка, которая избавит его от необходимости несколько раз переживать случившееся. За разглашение сведений о несовершеннолетнем пострадавшем, а также "сведений, содержащих описание полученных им физических или нравственных страданий и мучений" вводится лишение свободы до 5 лет или штраф до 350 тысяч рублей.

Суд сможет налагать на виновного ряд новых обязанностей: не общаться с определенными лицами, возместить причиненный потерпевшему вред, сообщает ИТАР-ТАСС. При вынесении решения суд должен будет учитывать мнение потерпевшего и его представителя. Представителя ребенка, которого заподозрят в действиях не в интересах ребенка, могут отстранить от процесса.

Потерпевший сможет получать информацию о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, о его выезде к месту жительства с указанием маршрута следования и о времени его освобождения из тюрьмы. В отношении преступников, осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и освобожденных, возможен административный надзор на срок до 25 лет или пожизненно.