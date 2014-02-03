Форма поиска по сайту

03 февраля 2014, 17:19

На Красной площади детей-сирот научат фигурному катанию

Фото: ИТАР-ТАСС

4 и 5 февраля каток на Красной площади откроется для детей-сирот и воспитанников коррекционных школ-интернатов. Здесь проведут мастер-классы по фигурному катанию, сообщает пресс-служба префекта Центрального округа Москвы.

В преддверии Олимпиады стоять на коньках и выполнять несложные танцевальные элементы научат 45 учеников 8-10 классов. В качестве призов дети получат сувениры с олимпийской символикой - шарфы и шапочки.

Продолжение программы пройдет ГУМе, где состоится чаепитие.

