Состоятельные россияне стали чаще экономить – исследование

Почти 80 процентов состоятельных россиян стараются ежемесячно откладывать деньги. Речь идет именно о целенаправленных сбережениях, а не о нерастраченных остатках большой зарплаты.

Так, треть граждан откладывают ежемесячно от 10 до 18 тысяч рублей, что составляет до 220 тысяч рублей. Причем такой объем сбережений наблюдается среди женщин в возрасте до 30 лет.

Еще около трети опрошенных стараются откладывать до 30 тысяч рублей каждый месяц, накапливая в год порядка 220-360 тысяч.

21 процент опрошенных признались, что им ежемесячно удается откладывать до 50 тысяч рублей, накапливая в год около 600 тысяч рублей.

При этом 6 процентов опрошенных уточнили, что в год могут отложить от 1,2 до 3,6 миллионов рублей.

Таковы итоги исследования, проведенного платежной системой VISA среди россиян с доходами более 225 тысяч рублей в месяц, сообщает ИТАР-ТАСС.

Средний же уровень сбережений среди состоятельных мужчин составляет более 47 тысяч рублей в месяц, а среди женщин – почти 44 тысячи рублей.

"Из каждых заработанных 10 рублей они тратят только 6, а еще 4 стараются, так или иначе, сэкономить. Таким образом, можно говорить о новом тренде в поведении россиян, которые все еще любят побаловать себя, но делают это уже более разумно", - сообщила директор по премиальным продуктам Visa в России Мария Околеснова.