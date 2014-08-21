Рубль могут исключить из международного финансового оборота

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Заместитель председателя Европарламента Рышард Чарнецкий заявил, что Европе необходимо приготовить профилактические санкции против ключевых сегментов российской экономики и исключить рубль из международного финансового оборота.

"Российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой, рубль нужно исключить из международного финансового оборота", - заявил Чарнецкий, выступая в Сейме Польши в среду, сообщает МИА "Россия сегодня".

По его словам, "в отношении России следует подготовить заранее профилактические санкции и работать на опережение".