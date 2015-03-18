Для футболистов младше 23 лет могут ввести потолок зарплат

Фото: ТАСС

Российская футбольная Премьер-лига планирует введение потолка зарплат для футболистом младше 23 лет, сообщает ТАСС по ссылкой на президента лиги Сергея Прядкина.

"Мы внутри лиги рассматривали этот вопрос. Официально он не выносился на собрание и исполком. Есть два пути, а решение примет общее собрание клубов РФПЛ. Одним из предложений было сделать лимит зарплат игрокам до 22 или 23 лет. Это позволит футболисту расти и биться, чтобы в дальнейшем в клубе пересмотрели контракт на улучшенных условиях.

Второй вариант – сделать зарплатную ведомость, где руководитель клуба будет определять уровень заработной платы по каждому игроку. Мне кажется, что назрело время введения потолка зарплат, и мы поднимем этот вопрос", – сказал Прядкин.

Напомним, в 2014 году потолок зарплат был введен в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Речь идет о совокупном доходе футболиста, состоящего из заработной платы, денежного вознаграждения по итогам спортивного сезона, премиальных и компенсационных выплат.

Максимальный размер месячного должностного оклада любого футболиста клуба ФНЛ не должен превышать 300 тысяч рублей.