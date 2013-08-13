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13 августа 2013, 15:27

Мэр Москвы

В бюджет муниципальных образований может поступить около 4 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Около 4 миллиардов рублей может поступить в бюджет муниципальных образований Москвы к концу года. Об этом заявил Сергей Собянин, сообщает телеканал "Москва 24".

По его словам, эти деньги пойдут на благоустройство столичных районов. Большая часть средств поступит в районы Центрального, Юго-Восточного и Южного округов.

Как уточнил и.о. главы московского департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, доходы, полученные за первое полугодие 2013 года составляют 1,14 миллиарда рублей.

Он также добавил, что на адресное финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых по инициативе горожан, направляются не менее 10% от общего объема средств стимулирования.

деньги бюджет Максим Решетников муниципальные депутаты Сергей Собянин

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