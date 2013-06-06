Форма поиска по сайту

06 июня 2013, 17:16

Экономика

Москва выйдет на рынок заимствований

"Большое интервью": Андрей Шаронов о редевелопменте промышленных зон

Во втором полугодии Москва планирует выйти на рынок заимстований, заявил в эфире телеканала "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

"Объем заимствований, скорее всего, не будет превышать 50 миллиардов рублей. Это близко к сумме, которую нам предстоит выплатить в этом году при обслуживании текущего долга, который имеет Москва", – сказал Шаронов.

Он отметил, что столица не выходила на рынок заимствований в течение последних трех лет. "Мы не выходили на рынок заимствований, потому что нам удавалось сбалансировать бюджет без этих займов. У нас был только один небольшой займ нерыночный, который предоставило Министерство финансов", – добавил он.

