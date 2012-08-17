За шесть лет рождаемость в Подольске выросла на 41%

В Подольске отмечается постоянный рост рождаемости. По данным Подольского городского отдела ЗАГС, по сравнению с 2006 годом рост составил 41,6 %.

За семь месяцев 2012 года в Подольске появились на свет 1 776 детей, из них 902 мальчика и 874 девочки. За этот период было зарегистрировано 30 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Всего за шесть лет, с 2006 по 2012 год, в городе родились 153 двойни и шесть троен.

Последнее такое пополнение произошло в конце июля. Три новорожденные девочки сразу перевели семью Красновых, у которых уже есть два сына, в разряд многодетных.

Предыдущие две тройни были зарегистрированы в 2010 году.