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17 августа 2012, 13:23

За шесть лет рождаемость в Подольске выросла на 41%

демография Подольск рождаемость

В Подольске отмечается постоянный рост рождаемости. По данным Подольского городского отдела ЗАГС, по сравнению с 2006 годом рост составил 41,6 %.

За семь месяцев 2012 года в Подольске появились на свет 1 776 детей, из них 902 мальчика и 874 девочки. За этот период было зарегистрировано 30 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Всего за шесть лет, с 2006 по 2012 год, в городе родились 153 двойни и шесть троен.

Последнее такое пополнение произошло в конце июля. Три новорожденные девочки сразу перевели семью Красновых, у которых уже есть два сына, в разряд многодетных.

Предыдущие две тройни были зарегистрированы в 2010 году.

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