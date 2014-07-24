Собака напоролась на колючую проволоку в подмосковном пруду

В Подмосковье собака напоролась на колючую проволоку в пруду

Москвич Виталий Куприянов готовит иск к садовому товариществу в Красногорском районе после того, как его собака напоролась на колючую проволоку в пруду, передает телеканал "Москва 24".

Лабрадор Флора зашла в воду и напоролась там на проволоку. Собака попыталась вырваться, но хозяева удерживали ее, чтобы она не поранилась еще сильнее. В итоге хозяин перекусил проволоку кусачками и отвез собаку в ветлечебницу.

По словам местных жителей, пруд принадлежит местному садовому товариществу, а проволока закрывает небольшую лазейку в заборе у воды. Так жители пытаются защитить свою территорию от непрошеных гостей и мусора.

Владелец пострадавшей собаки намерен обратиться в суд и уже готовит иск о возмещении вреда. Однако юристы считают, что если пруд действительно частный, то шансы выиграть дело крайне малы.