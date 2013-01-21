Форма поиска по сайту

21 января 2013, 13:55

Культура

В заповеднике "Царицыно" этой зимой зацвели сотни цветов и растений

Фото: ИТАР-ТАСС

В оранжерейном комплексе музея-заповедника "Царицыно" одновременно зацвели сотни цветов и растений. Среди них тюльпаны, ландыши, нарциссы, гиацинты, вишня, гранаты, пуансетия, каланхое и многие другие.

Посетители могут попасть на экскурсии в первом и втором оранжерейном корпусе, а также в виноградной оранжерее. Кроме того, если заказать экскурсии заранее, можно попробовать напитки, приготовленные на основе пряностей и фруктов из ассортимента оранжерей.

В первом корпусе представлены субтропические и тропические растения: пассифлора голубая, пеларгония, гибискус, несколько видов пальм и декоративнолистные растения. А во втором корпусе можно увидеть пряные и эфирномасличные растения, которые поставлялись на дворцовую кухню, лекарственные, овощные и тропические растения: ананас, алоказию, фикус.

В Виноградной оранжерее выставлены плодовые растения, такие как виноград и цитрусовые, а также красивоцветущие культуры и суккуленты – растения, накапливающие влагу. Также во время экскурсий можно узнать о возникновении оранжерей в Царицыне и познакомиться с историческим ассортиментом растений, которые выращивались здесь в XVIII-XIX веках.

Выставка работает до 1 февраля, и открыта со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00. Билеты в кассе можно приобрести до 17:00.

цветы Царицыно культура растения оранжереи маршруты и гиды семейная и молодёжная политика

