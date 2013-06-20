Новый сорт розы представили на фестивале цветов

Фото: ИТАР-ТАСС

На фестивале цветов Moscow Flower Show 20 июня представили новый сорт розы. Ее назвали "Морозовской" - в честь Морозовской детской больницы.

Цветок нежно-розового цвета был выведен французскими селекционерами. Один евро с продажи каждой розы этого сорта будет уходить в фонд больницы. Кроме того, на ее территории будет высажено 200 роз, привезенных из Франции.

Также к мероприятию из Англии приехал единственный официальный двойник английской королевы Елизаветы II.

"Как известно, Елизавета лично курирует самый знаменитый фестиваль садов и цветов Chelsea Flower Show, и потому на московском фестивале, который проходит при поддержке Челси, решено было символически отметить огромную роль Англии в формировании общемировых тенденций ландшафтного дизайна", - сообщили организаторы.

В рамках английского дня в парке прошла презентация сада "Откровение" британского ландшафтного дизайнера Криса Бердшоу. В этот день в его саду состоялось английское чаепитие с участием "английской королевы".

Также в четверг в парке прошла церемония награждения лучших ландшафтных дизайнеров и презентация сада "Отдохновение" знаменитого британского ландшафтного дизайнера Криса Бердшоу.

Кроме того, дизайнер Анастасия Задорина продемонстрировала свою коллекцию платьев с использованием живых цветов.

Напомним, II Московский фестиваль садов и цветов (Moscow Flower Show) проходит в парке Горького с 16 по 23 июня. В ходе него в парке появится около 25 садов. Среди них будет "Лабиринт мечты", "Игра с цветом и светом", "Охота на бабочек", " Московский ноктюрн" и "Сад для наблюдения за небесными телами".