В оранжерее Ботанического сада распустились редкие растения

В оранжерее Ботанического сада распустились десятки редких растений

В оранжерее Ботанического сада распустились десятки редких растений. Выглядят они очень пышно и красиво, а особая гордость оранжереи – ярко-синий фаленопсис.

Ярко-синий цвет диких орхидей встречается крайне редко, именно поэтому растение особенно ценится.

Каттлея приманивает насекомых пестротой красок, а "танцующая леди" привлекает внимание пышной "юбкой" из лепестков.

Дикие орхидеи редко встретишь в квартирах, так как они очень требовательны к окружающей среде, например, комнатная температура должна быть около 10-12 градусов.

Также в оранжерее представлены насекомоядные растения, например, кувшиночник. В "кувшинчик" может попасть не только какое-нибудь насекомое, но и мелкое животное. Иногда кувшиночники достигают в объеме одного литра и более.

Есть в оранжерее и цветок мужского пола – аморфофаллус коньяк. Он очень красиво цветет один раз в год, однако пахнет не очень приятно.

Напомним, фестиваль диких орхидей в Ботаническом саду будет проходить вплоть до 24 марта. Стоимость билета - 200 рублей.