Москвичи отдают предпочтение цирковым представлениям и мюзиклам

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Международный день театра отмечается 27 марта. Согласно проведенному недавно социологическому исследованию, драматическим спектаклям москвичи предпочитают развлекательные жанры: цирковое искусство, комедии и мюзиклы. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции "Театр ближе, чем кажется".

При этом зрители делятся на две категории: стремящиеся к развитию и желающие развлечься. 78 процентов тех, кто ходит в театры, получают информацию о том или ином спектакле в Интернете.

Билеты покупают в Сети, также бронируют их в кассе или заказывают электронные билеты. Однако большинство граждан предпочитают приобретать билеты в кассах театров, считая, что цена там наиболее объективная, а информация о спектакле достоверная.

"В январе 2014 года доля продаж электронных билетов в общем объеме интернет-продаж увеличилась в 10,5 раз по сравнению с продажами в январе 2013 года. Оборот продаж электронных билетов увеличился в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент электронных билетов, купленных через интернет, в скором времени сравняется с традиционными билетами. Для потребителей это значительно упростит процесс приобретения билетов, а значит, даст ему возможность чаще посещать театр", - сообщил Виталий Виноградов, гендиректор Ticketland/Arena Group – компании, проводившей социологическое исследование..

Эксперт подчеркнул, что зрители отдают предпочтение проверенным временем театрам – Ленкому, "Современнику", театру Вахтангова.

По словам генерального директора международной театральной компании Stage Entertainment Дмитрия Богачева, сегодня у театров появился дополнительный источник доходов – онлайн-трансляции спектаклей.

"В последние 3-4 года произошла революция, инициатором которой стала Метрополитен-опера, которая начала транслировать по всему миру свои спектакли. В Москве порядка десяти кинотеатров, в которых транслируется опера. Билеты стоят более тысячи рублей, но и раскупаю за несколько недель до показа", - сообщил Богачев.

Как добавил эксперт, также в столице транслируют драматические спектакли. Трансляции своих постановок начал предлагать зрителям Большой театр.

Также Богачев подчеркнул, что одним из универсальных театральных жанров сегодня стал мюзикл, представляющий собой симбиоз средств художественной выразительности.

"Наш мюзикл "Русалочка" закроется 13 апреля, а "Чикаго", возможно, переедет в зал "Россия" на Пушкинскую", - добавил Дмитрий Богачев.

Что касается способов привлечения зрителя в театр, то, по мнению художественного руководителя театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, использовать новые формы можно, но с учетом потребностей аудитории.

"Я планировал поставить ночью спектакль "Сон в летнюю ночь", но потом понял, что в это время суток нет парковок, зрителю будет неудобно. И в восемь вечера мы не можем начинать спектакли, так как хорошая пьеса в среднем длится три часа. А если человек живет в Бутово, ему неудобно потом добираться домой", - констатировал Марк Розовский.

Его коллега – народный артист СССР Армен Джигарханян добавил, что театры можно закрывать только в том случае, если телевидение начнет пропагандировать искусство в должной мере.

Пока этого не происходит, и театры, несмотря на острые проблемы в части репертуарной политики, рекламы и финансирования, не теряют актуальности.