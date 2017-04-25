Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 19:26

Происшествия

Взрывное устройство сработало рядом с автостанцией курорта в Черногории

Фото: AP/VISAR KRYEZIU

Автомобиль взорвался на дороге рядом с автобусной станцией популярного курорта Херцег-Нови в Черногории, сообщает местный телеканал RTCG.

По сведениям телеканала, под автомобилем было установлено взрывное устройство, которое и сработало во время движения. Из-за взрыва машина врезалась в причал. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, врачи и сотрудники полиции, движение по шоссе было ограничено.

В руководстве автостанции отметили, что взрыв вызвал панику, однако, никто из пассажиров не пострадал. Близлежащим постройкам также не был нанесен какой-либо ущерб.

чп жизнь в мире

