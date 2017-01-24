Вертолет со спасателями разбился в Италии

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Разбился спасательный вертолет, который участвовал в ликвидации последствий схода лавины в Италии, сообщает издание Il Messaggero.
Связь с летательным аппаратом была потеряна днем 25 января.
По предварительным данным, вертолет упал с высоты 500 метров в центре страны в регионе Абруццо, на его борту находились шесть человек. Все они погибли.
Как отмечают специалисты, лавину вызвала серия землетрясений магнитудой 5,6 и 5,3 балла, зафиксированных на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. В настоящий момент спасатели продолжают поиски погибших и пропавших людей.