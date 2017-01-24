Вертолет со спасателями разбился в Италии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Разбился спасательный вертолет, который участвовал в ликвидации последствий схода лавины в Италии, сообщает издание Il Messaggero.

Связь с летательным аппаратом была потеряна днем 25 января.

По предварительным данным, вертолет упал с высоты 500 метров в центре страны в регионе Абруццо, на его борту находились шесть человек. Все они погибли.