22 ноября 2016, 17:53

Происшествия

Заползшая в квартиру москвички змея оказалась неопасной

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Заползшая в квартиру москвички змея оказалась неопасной, передает телеканал "Москва 24".

По словам ведущего герпетолога Московского зоопарка Дмитрия Васильева, змея родом из Америки. Причем увидеть этих полозов можно почти в любом зоомагазине. Они совершенно не опасны и не ядовиты.

Что касается содержания змеи дома, то по сравнению с другими животными из природы они неприхотливы. Существуют международные нормы, как именно нужно содержать змею.

Утром сообщалось, что москвичка обнаружила у себя в квартире змею. ЧП произошло в одной из многоэтажек в Тверском районе.

Москвичка обнаружила в своей квартире змею

Обнаружив рептилию, женщина успела набросить на нее коробку, после чего позвонила своему сыну. Молодой человек вернулся домой и помог матери избавиться от змеи.

Первой подозреваемой стала проживающая этажом выше соседка – владелица террариума. Дверь полицейским открыли девушки, снимающие у женщины одну из комнат. Они рассказали, что это действительно одна из пропавших змей, причем сбежала она еще три недели назад.

