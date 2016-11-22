Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Заползшая в квартиру москвички змея оказалась неопасной, передает телеканал "Москва 24".

По словам ведущего герпетолога Московского зоопарка Дмитрия Васильева, змея родом из Америки. Причем увидеть этих полозов можно почти в любом зоомагазине. Они совершенно не опасны и не ядовиты.

Что касается содержания змеи дома, то по сравнению с другими животными из природы они неприхотливы. Существуют международные нормы, как именно нужно содержать змею.