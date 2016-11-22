Фото: кадр телеканала "Москва 24"
Заползшая в квартиру москвички змея оказалась неопасной, передает телеканал "Москва 24".
По словам ведущего герпетолога Московского зоопарка Дмитрия Васильева, змея родом из Америки. Причем увидеть этих полозов можно почти в любом зоомагазине. Они совершенно не опасны и не ядовиты.
Что касается содержания змеи дома, то по сравнению с другими животными из природы они неприхотливы. Существуют международные нормы, как именно нужно содержать змею.
Обнаружив рептилию, женщина успела набросить на нее коробку, после чего позвонила своему сыну. Молодой человек вернулся домой и помог матери избавиться от змеи.
Первой подозреваемой стала проживающая этажом выше соседка – владелица террариума. Дверь полицейским открыли девушки, снимающие у женщины одну из комнат. Они рассказали, что это действительно одна из пропавших змей, причем сбежала она еще три недели назад.