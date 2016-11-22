Москвичка обнаружила у себя в квартире змею, передает телеканал "Москва 24". ЧП произошло в одной из многоэтажек в Тверском районе.

Обнаружив рептилию, женщина успела набросить на нее коробку, после чего позвонила своему сыну. Молодой человек вернулся домой и помог матери избавиться от змеи.

Первой подозреваемой стала проживающая этажом выше соседка – владелица террариума. Дверь полицейским открыли девушки, снимающие у женщины одну из комнат. Они рассказали, что это действительно одна из пропавших змей, причем сбежала она еще три недели назад. Девушки уточнили, что змеи вроде как не ядовитые, но никаких подтверждающих этого документов правоохранители не нашли.