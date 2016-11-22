Сильное землетрясение произошло в восточной части Японии

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло во вторник на востоке Японии, сообщает РИА Новости. Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

По данным японской метеослужбы, эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 километров под дном океана. Объявлена угроза цунами высотой до трех метров.

После землетрясения на третьем реакторе АЭС "Фукусима-2" произошла остановка системы охлаждения в бассейне с отработавшим ядерным топливом в здании третьего реактора. Спустя час ее работа была восстановлена, утечек радиации не произошло.

В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9.0 на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами, высота которого доходила до 15 метров и выше. Цунами затопило систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1", в результате чего прекратилась работа систем охлаждения реакторов. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле.