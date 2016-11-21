Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 16:23

Происшествия

Сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака недалеко от поселка Щаповское в ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, звавший на помощь, находился в 15 метрах от берега. Спасатели доставили рыбака на берег, оказали необходимую помощь, обогрели и дали сухую одежду. От медицинской помощи мужчина отказался и был отпущен домой.

Столичные спасатели перешли на усиленный режим дежурства на водоемах города. Он продлится до того момента, когда толщина льда достигнет 10-15 сантиметров.

При усиленном режиме количество сотрудников МЧС в смене увеличивается до 100 человек, 70 из которых – водолазы. Также для помощи в спасении людей на водоемах будут задействованы специально обученные собаки-водолазы.

Этой зимой на службе у спасателей появится новый прибор "Пикор-лед", который способен определить толщину и структуру льда бесконтактно. Также на некоторых водоемах будут впервые использовать сверхлегкие маломерные судна на воздушной подушке "Змей" и беспилотные аппараты.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА
  • Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой;
  • Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен;
  • В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена;
  • Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.

