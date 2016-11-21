Сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака в ТиНАО

Сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака недалеко от поселка Щаповское в ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина, звавший на помощь, находился в 15 метрах от берега. Спасатели доставили рыбака на берег, оказали необходимую помощь, обогрели и дали сухую одежду. От медицинской помощи мужчина отказался и был отпущен домой.

Столичные спасатели перешли на усиленный режим дежурства на водоемах города. Он продлится до того момента, когда толщина льда достигнет 10-15 сантиметров.

При усиленном режиме количество сотрудников МЧС в смене увеличивается до 100 человек, 70 из которых – водолазы. Также для помощи в спасении людей на водоемах будут задействованы специально обученные собаки-водолазы.

Этой зимой на службе у спасателей появится новый прибор "Пикор-лед", который способен определить толщину и структуру льда бесконтактно. Также на некоторых водоемах будут впервые использовать сверхлегкие маломерные судна на воздушной подушке "Змей" и беспилотные аппараты.

