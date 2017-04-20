Юный гонщик "Формулы-4" лишился обеих ног в результате аварии

Фото: ТАСС.Ronald Wittek/DPA
Юный гонщик "Формулы-4" Билли Монгер лишился обеих ног после аварии на этапе гонки в британском Доннингтоне, сообщает "Газета.ру". ЧП произошло 16 апреля.
17-летний пилот команды JHR Developments въехал в остановившийся на трассе болид Патрика Пасмы.
19 апреля команда пострадавшего юноши объявила о сборе средств на будущее гонщика. Цель в 260 тысяч евро была перевыполнена до суммы 340 тысяч в течение нескольких часов.
Свой вклад также внес известный гонщик Дженсон Баттон – он пожертвовал Монгеру 15 тысяч евро.
[html]
Hey guys this fellow racer Billy Monger had a big shunt this past weekend at Donnington and… https://t.co/ljuNg4bydM— Jenson Button (@JensonButton) 19 апреля 2017 г.
[/html]