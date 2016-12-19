Спасатели вытащили из Москвы-реки тонувших мужчину с дочерью

Сотрудники МЧС спасли мужчину и его дочь, провалившихся под лед в районе Пресненской набережной Москвы-реки, сообщает пресс-служба МЧС по Москве.

ЧП произошло 20 метрах от берега из-за нарушений правил безопасного поведения на льду. Пострадавшие отказались от оказания медицинской помощи и отправились домой.

Спасатели напоминают о том, что выходить на тонкий, не окрепший лед запрещено. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде.

Если же вы провалились в холодную воду, в первую очередь нельзя паниковать и делать резких движений. Следует раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение.

Затем нужно попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед. Если лед выдержал, распределяя равномерно вес тела, нужно медленно ползти в ту сторону откуда пришли, так как там лед уже проверен на прочность.