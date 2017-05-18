Россиян в попавшем в ДТП в Турции автобусе не было

Фото: ТАСС/Zuma/Ferhat Dervisoglu

Среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом, которое произошло утром в Турции, россиян не было, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.

По ее словам, в этом автобусе находились граждане Украины, а не России, как сообщалось ранее.

Авария произошла на шоссе между провинциями Мугла и Денизли на юго-западе Турции. Автобус с туристами занесло на мокрой трассе и он перевернулся.

По некоторым данным, в ДТП пострадали 18 человек – 16 иностранных туристов и двое турок.