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15 сентября 2016, 18:27

ЧП

Высокопоставленного полицейского заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Заместителя командира спецполка полиции по охране диппредставительств заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ведомстве уточнили, что проверка по данному факту проводится всвязи с поступившим в Главное управление МВД письмом. После того, как специалисты Управления по работе с личным составом и Управления собственной безопасности завершат проверку, будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, речь идет о заместителе командира полка Александре Черном по прозвищу Тарас Бульба. На него поступали жалобы от подчиненных из-за того, что он брал взятки от представителей посольств разных стран. В частности, дарили дорогой алкоголь, фрукты, картофель, мясо и деньги.

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