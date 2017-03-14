Пожар на складе в Щелковском районе ликвидировали

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Щелковском районе Московской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:02 13 марта. Как оказалось, горит строение в поселке Биокомбината, площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.

Позже площадь увеличилась почти до 4 тысяч "квадратов", локализовать пламя удалось в 1:20, а ликвидировать – в 7:24 14 марта. В тушении участвовали 103 человека и 31 единица техники.