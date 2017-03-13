Неизвестный попал камнем в голову школьнице во время прогулки по набережной

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых 10-летняя школьница получила травму головы, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился отец девочки. Он рассказал, что во время прогулки по набережной в Пресненском районе с семьей и знакомыми, к нему подбежала дочь со словами, что какой-то человек попал ей в голову камнем.

Пострадавшую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и раной головы доставили в больницу. Полицейские начали проверку по факту этого происшествия.