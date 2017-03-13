Названа причина падения самолета на жилой дом в Нигерии

Фото: ТАСС/Zhang Baoping

Самолет компании Dana Air в Нигерии рухнул из-за неисправности двигателя и ошибки пилота, сообщает агентство France Press. Трагедия произошла в 2012 году, ее жертвами стали 159 человек.

Управление по расследованию происшествий (AIB) опубликовало доклад, где сказано, что два двигателя самолета MD-83 нигерийской авиакомпании вышли из строя, когда лайнер приближался к аэропорту города Лагос. Кроме того, экипаж не смог распознать знаки, которые предвещали катастрофу – в самолете перестало работать электричество. Пилоты также не смогли посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту.

Лайнер MD-83 нигерийской авиакомпании Dana Air, летел из столицы страны – Абуджи в город Лагос. Он упал 3 июня 2012 года на жилой квартал к северу от аэропорта, развалился на части и загорелся. Лайнер протаранил двухэтажное жилое здание, в котором проживали не менее 40 человек. На борту самолета находились 153 человека, в том числе шесть членов экипажа.