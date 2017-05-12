СК опроверг сообщения о кибератаке на сети ведомства

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Следственный комитет России опроверг информацию об атаке хакеров на сети ведомства. В пресс-службе СК отметили, что все ресурсы работают в штатном режиме.

Ранее разработчики антивируса Avast сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. Программа распространилась в России, Украине и на Тайване.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения устройств вредоносным ПО в 74 странах мира, большая часть атак хакеров приходится на Россию.

Ряд российских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры атаковали компьютеры МВД и СК.

Киберпреступники якобы заблокировали устройства и зашифровали данные на жестких дисках. Затем они потребовали выкуп за разблокировку.