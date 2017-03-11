Полиция Германии предотвратила теракт в торговом центре

Фото: АР/Jens Meyer

Немецкая полиция предотвратила теракт, который был запланирован в торговом центре города Эссен, сообщает агентство DPA.

Ранее полиция получила информацию о том, что в торговом центре запланирована террористическая атака. Правоохранители ограничили вход в торговые

залы, на парковку и расположенное рядом с центром метро.

В результате спецслужбы задержали двух мужчин, приехавших из города Оберхаузен. Проведен обыск квартир подозреваемых.

Подробные детали расследования в полиции не раскрывают.