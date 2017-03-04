Полиция урегулировала конфликт с мужчиной, угрожавшим взорвать газ в жилом доме

Фото: Александр Авилов

Конфликт с мужчиной, угрожавшим взорвать газ в жилом доме на севере столицы, удалось урегулировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного Главка МВД.

Оказалось, что жилец коммунальной квартиры начал угрожать соседям после того, как они перекрыли ему газ. Мужчина сам открыл дверь приехавшим полицейским. После беседы с правоохранителями поссорившиеся соседи договорились вызвать специалиста, который займется газовой плитой мужчины.

Ранее сообщалось, что неизвестный угрожал взорвать газ в пятиэтажном жилом доме на улице Мишина.