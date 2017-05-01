Командир экипажа раскрыл подробности ЧП попавшего в турбулентность Boeing

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Попавший в турбулентность самолет "Аэрофлота" Boeing-777, который следовал из Москвы в Бангкок, вернулся на нужную траекторию за 30 секунд благодаря грамотным действиям экипажа, передает "Интерфакс".

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию", – рассказал командир воздушного судна Александр Рузов. Пассажиры получили травмы, потому что не были пристегнуты. Пилот добавил, что ЧП произошло за 20 минут до посадки.

Ранее пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил, что у командира судна налет более 23 тысяч часов, а у второго пилота – более 10,5 тысячи часов.