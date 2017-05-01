Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая 2017, 23:54

Происшествия

Командир экипажа раскрыл подробности ЧП попавшего в турбулентность Boeing

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Попавший в турбулентность самолет "Аэрофлота" Boeing-777, который следовал из Москвы в Бангкок, вернулся на нужную траекторию за 30 секунд благодаря грамотным действиям экипажа, передает "Интерфакс".

"Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию", – рассказал командир воздушного судна Александр Рузов. Пассажиры получили травмы, потому что не были пристегнуты. Пилот добавил, что ЧП произошло за 20 минут до посадки.

Ранее пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил, что у командира судна налет более 23 тысяч часов, а у второго пилота – более 10,5 тысячи часов.

Самолет Boeing 777 "Аэрофлота" 1 мая выполнял рейс Москва – Бангкок. Незадолго до посадки самолет попал в зону турбулентности. В результате происшествия пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина.

СК России объявил о начале проверочных мероприятий по факту получения травм пассажирами рейса.

чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика