Минздрав проинформировал о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Минздрав России опубликовал сведения о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок, которые пострадали 1 мая от турбулентности. Заявление появилось на сайте ведомства.

По данным Минздрава, жизни пострадавших ничто не угрожает, а их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. За состоянием россиян наблюдают специалисты Минздрава, отмечается в заявлении.

В медицинских учреждениях Бангкока находятся 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Девять пассажиров, из которых четверо детей, уже получили амбулаторно медицинскую помощь.