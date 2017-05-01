Форма поиска по сайту

01 мая 2017, 22:37

Происшествия

Минздрав проинформировал о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Минздрав России опубликовал сведения о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок, которые пострадали 1 мая от турбулентности. Заявление появилось на сайте ведомства.

По данным Минздрава, жизни пострадавших ничто не угрожает, а их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. За состоянием россиян наблюдают специалисты Минздрава, отмечается в заявлении.

В медицинских учреждениях Бангкока находятся 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Девять пассажиров, из которых четверо детей, уже получили амбулаторно медицинскую помощь.

Самолет Boeing 777 "Аэрофлота" 1 мая выполнял рейс Москва – Бангкок. За 40 минут до посадки самолет попал в зону турбулентности. В результате происшествия пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина.

СК России объявил о начале проверочных мероприятий по факту получения травм пассажирами рейса.

Самолет находился в зоне турбулентности 15 секунд, а через 30 секунд экипаж смог вернуть его на нужную траекторию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира экипажа Александра Рузова.

чп жизнь в мире

Главное

