Минздрав проинформировал о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок

Фото: m24.ru/Роман Балаев
Минздрав России опубликовал сведения о состоянии здоровья пассажиров рейса Москва – Бангкок, которые пострадали 1 мая от турбулентности. Заявление появилось на сайте ведомства.
По данным Минздрава, жизни пострадавших ничто не угрожает, а их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. За состоянием россиян наблюдают специалисты Минздрава, отмечается в заявлении.
В медицинских учреждениях Бангкока находятся 15 пострадавших, в том числе один ребенок. Девять пассажиров, из которых четверо детей, уже получили амбулаторно медицинскую помощь.
Самолет Boeing 777 "Аэрофлота" 1 мая выполнял рейс Москва – Бангкок. За 40 минут до посадки самолет попал в зону турбулентности. В результате происшествия пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина.
СК России объявил о начале проверочных мероприятий по факту получения травм пассажирами рейса.
Самолет находился в зоне турбулентности 15 секунд, а через 30 секунд экипаж смог вернуть его на нужную траекторию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира экипажа Александра Рузова.