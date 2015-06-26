Сегодня в СМИ: разгрузка центра города и повышение тарифов сотовой связи

Фото: m24.ru

Чиновников будут лишать премий за срыв даже одного пункта госпрограмм

За исполнение каждого пункта госпрограмм, через которые проходит львиная часть бюджета, будет отвечать конкретный чиновник. Теперь будет яснее, с кого спросить, к примеру, за смог над городом и даже дорогую ипотеку, сообщает "Российская газета".

Госслужащих, неэффективно выполняющих госпрограммы, будут лишать премий - такое решение правительства готовится.

Власти хотят разгрузить центр Москвы от излишнего количества рабочих мест

Власти активно решают вопрос децентрализации города. Масштабная реконструкция (а фактически создание заново) народных районных парков, качественное улучшение социальной сферы за пределами Садового кольца и огромные объемы транспортного строительства - все эти программы являются основными для правительства Москвы, рассказал в интервью "Российской газете" глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Не менее важная стратегическая задача - разгрузка центра Москвы от излишнего количества рабочих мест. На территории Новой Москвы развиваются деловые пространства, создаются новые рабочие места, планируется строительство Парламентского центра в Мневниках, а в Зеленограде появится технополис.

Иностранные компании не спешат покидать Россию

Падение платежеспособного спроса и экономические санкции в отношении России не привели к массовому уходу из страны иностранных брендов, пишет "Коммерсантъ".

Несмотря на то что только продажи одежды в первом полугодии упали более чем на треть, с января зарубежные компании вывели на российский рынок 15 новых торговых марок, почти столько же, сколько в прошлом и начале этого года решили Россию покинуть.

Рособрнадзор сделает выводы из национальной контрольной

В распоряжении "Коммерсанта" оказались результаты Национального исследования качества образования (НИКО) — контрольной работы и соцопроса, которые Рособрнадзор провел в апреле этого года среди 60 тысяч четвероклассников.

Как оказалось, младшие ученики обладают хорошими знаниями по русскому языку и математике, более того, признаются, что им нравится ходить на уроки. Но позже, в средней школе, у детей резко падают и показатели, и мотивация к учебе. В Рособрнадзоре предлагают пересмотреть подходы к обучению школьников: не требовать от них быстрого освоения программы и не давить из-за плохих оценок.

Сотовые операторы готовы повышать тарифы, но в скрытом виде

Операторы сотовой "большой тройки" – МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" – готовы начать повышать тарифы, чтобы стимулировать рост выручки, их сдерживают всего несколько факторов, передают "Ведомости".

МТС, по мнению аналитиков, откладывает это решение, опасаясь давления со стороны банка. Кроме того, оператор не хочет заработать репутацию первого на рынке, кто повысит цены. По тем же причинам медлит "Мегафон" – он ждет, что первый шаг в сторону повышения тарифов сделает МТС как лидер отрасли.