Сегодня в СМИ: пенсионные накопления и отпуск чиновников

Арбитраж рассматривает дела бывших фирм Полонского

Арбитражный суд Московского округа начал рассматривать кассационную жалобу застройщика ЖК "Квартал Триумфальный", сообщает "Российская газета". Так теперь называется бывшая "Кутузовская миля" бизнесмена Сергея Полонского. Арбитраж занялся жалобой на акты нижестоящих судов. Напомним, эти суды взыскали с нынешней фирмы-застройщика больше 2,1 миллиарда рублей в пользу "Аванты", дочки бывшей Mirax Group Сергея Полонского. Сам скандальный бизнесмен сидит в СИЗО, а суды по его проектам продолжаются.

Оплата по больничным листам может стать меньше для людей с невысоким трудовым стажем

Оплата по больничным листам может стать меньше для людей с невысоким трудовым, а значит, и страховым стажем, пишет "Российская газета". Если сейчас для того, чтобы получить 100 процентов от среднего заработка за последние два года, достаточно официально проработать восемь лет, то в перспективе понадобится уже не менее 15 лет. При трудовом стаже от 8 до 15 лет можно будет рассчитывать на оплату больничного в размере 80 процентов от средней зарплаты, а при стаже меньше 8 лет - на 60 процентов. Законопроект разработан Министерством труда и соцзащиты РФ.

Думский комитет одобрил приостановку работы должников на 90 суток за неисполнение решений судов

В среду комитет по конституционному законодательству Думы одобрит законопроект по оптимизации исполнительного производства, позволяющий блокировать деятельность компаний в случае неисполнения решений судов на 90 дней. Об этом сообщают "Ведомости". Законопроект членов комитета единороссов Владимира Плигина, Дмитрия Вяткина, Владимира Поневежского и Ривзана Курбанова и других внесен в марте и подготовлен в целях оптимизации исполнительного производства по требованиям неимущественного характера, когда действия должника по неисполнению постановления могут повлечь угрозу жизни или здоровью людей. Изменения вносятся в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы. Авторы считают, что сейчас страхующие действия от неисполнения требований носят "длительный обязывающий характер". А меры в виде административной и даже уголовной ответственности не являются достаточной мотивацией для должника. "Их применение не препятствует должнику продолжать вести хозяйственную и иную деятельность, а также получать прибыль", – говорится в пояснительной записке.

Распоряжаться пенсионными накоплениями будет проще

Банк России продолжает либерализовывать инвестиционную политику негосударственных пенсионных фондов (НПФ), передает "Коммерсант". Обновленный проект поправок к положению об инвестировании пенсионных накоплений расширяет возможности вложений в облигации, снимает запрет на инвестиции в ипотечные бумаги, обеспеченные коммерческой недвижимостью, но при этом исключает из списка разрешенных активов ценные бумаги международных организаций. По мнению экспертов, проект ЦБ направлен на то, чтобы упростить инвестиции 1,7 трлн руб. пенсионных накоплений в российскую экономику.

ЦБ запускает импортозамещение в перестраховании

Государственная перестраховочная компания будет создана за счет средств ЦБ, ее уставный капитал составит 71 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант". Об этом регулятор во вторник сообщил страховщикам на закрытом совещании в ЦБ. Именно таким образом Банк России намерен решить проблему размещения рисков санкционных клиентов и одновременно - усилить контроль за выводом средств через перестрахование. Страховщики опасаются, что объявленное решение ЦБ может завершиться созданием монополии с неэффективным расходованием средств.

Минсельхоз передал в правительство новый список санкционных продуктов

Минсельхоз направил в правительство проект постановления с обновленным списком продукции, которую запретят к ввозу в Россию в ответ на продление санкций Евросоюзом, сообщает "РБК". Из действующего с августа 2014 года списка исключат мальков рыб и морских беспозвоночных, зато более жестко пропишут нормы ввоза безлактозной продукции. Теперь, для того чтобы поставить в Россию безлактозный сыр или йогурт из Европы, его надо будет зарегистрировать как лечебно-профилактическую продукцию, обосновав наличие подобных свойств.

Чиновников лишат персональных водителей и отпусков по 45 дней

Чиновники могут лишиться многих благ, недоступных рядовым гражданам: отпуска 45 дней, персональных водителей и дополнительной медицинской страховки. Об этом сообщает "РБК". Предложение сократить эти расходы обсудят в среду у премьера