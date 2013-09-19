Форма поиска по сайту

19 сентября 2013, 09:44

Политика

СК возбудил два дела о халатности после наводнения на Дальнем Востоке

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил два уголовных дела о халатности в связи с наводнением на дальнем Востоке. Сотрудники СКР устанавливают всех причастных к этому чиновников.

Так, одно дело было возбуждено по факту разрушения дамбы Шимановского водохранилища, расположенной на северной окраине города Шимановска Амурской области и предназначенной для предотвращения негативного воздействия во время паводков.

По данным следствия, дамба была бесхозной с 2010 года, и власти города не заявили на нее прав. В связи с этим сооружение не содержалось в надлежащем виде, что послужило причиной его обрушения. Вода, которую сдерживала дамба, обрушилась на Шимановск, под удар стихии попали 69 домов.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, второе дело было возбуждено по факту "ненадлежащего исполнения своих обязанностей" сотрудников Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Еврейской автономной области.

В июне 2012 года чиновники приняли к эксплуатации дамбу "Октябрьская", однако реконструкция была выполнена не в полном объеме. Работа подрядчика была полностью оплачена, что нанесло ущерб федеральному бюджету в размере 1,5 миллиона рублей.

