Столичных чиновников обязали отчитываться о расходах

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли во втором чтении законопроект о контроле за соответствием доходов и расходов столичных чиновников. Под действие закона попадают государственные гражданские и муниципальные служащие.

Теперь помимо ежегодной подачи сведений о доходах и имуществе, они будут предоставлять информацию и о потраченных средствах. В декларации о расходах им придется отчитываться и за своих близких - супруга, супругу и несовершеннолетних детей.

По словам руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой, проект закона направлен на противодействие коррупции. Он позволит урегулировать правовые основы в части контроля за соответствием доходов и расходов лиц, занимающих государственные и муниципальные должности.

Напомним, согласно утвержденному Сергеем Собяниным порядку, мэр, его заместители, члены правительства должны будут декларировать расходы за предыдущий год не позднее 1 апреля. Другие высокопоставленные чиновники – до 30 апреля. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 января 2013 года.

По сообщению пресс-службы Мосгордумы, наряду с этим депутаты поддержали внесение изменений в городской закон "О государственной гражданской службе города Москвы". Поправки касаются формирования конкурсной и аттестационной комиссий органа исполнительной власти с участием представителей общественных советов. Изменения должны повысить объективность и прозрачность механизмов конкурсного отбора лиц для государственной гражданской службы, а также проведения аттестации госслужащих столицы.