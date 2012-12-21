Каток на Петровке откроет сезон турниром по хоккею среди любителей

Каток на Петровке открывает зимний сезон турниром по хоккею

22 декабря пройдет открытие катка на Петровке, во время которого состоится старт любительского турнира по хоккею на призы телеканала "Москва 24" и хоккейного клуба "Спартак".

Торжественное открытие катка произойдет в 18:00. Гостей ждут праздничные катания в компании известных музыкантов, спортсменов, актеров и телеведущих. Кроме того, в честь старта турнира по хоккею состоится дружеский матч среди женских команд.

В этот раз каток перенесет своих посетителей в Альпы - Санта Клаус создаст волшебное настроение праздника и будет исполнять желания. Также гостей будет ждать теплый шатер, который согреет посетителей глинтвейном и крапфенами - традиционными альпийскими изделиями из теста.

Отборочные игры турнира будут идти в течение всего зимнего сезона, а финал состоится в конце февраля на одном из катков "Русская Зима". Победителям турнира вручат кубки телеканала "Москва 24", а остальные его участники получат ценные призы от хоккейных звезд. Также будут вручены билеты на матчи КХЛ с участием "Спартака".

Для участия в турнире и получения дополнительной информации звоните по телефону: 8 (495) 72-72-72-6.