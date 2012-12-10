10 декабря отмечается Всемирный день футбола

Фото: ИТАР-ТАСС

10 декабря является памятной датой для самой популярной в мире игры с мячом - отмечается Всемирный день футбола. Праздник отмечается по решению ООН, в этот день принято отдавать дань уважения виду спорта, который является смыслом жизни для миллионов людей.

Кто и когда изобрел футбол - история умалчивает. Есть свидетельства о том, что популярную ныне игру знали еще в древнем Китае во втором тысячелетии до нашей эры. Также имеются доказательства того, что в нечто похожее играли древние греки и римляне. К сожалению, история не сохранила правил, по которым проходила игра.

Родоначальниками футбола принято считать англичан. И есть почему - именно англичане популяризировали и возродили этот вид, который менее чем за полвека покорил всю планету.

Еще в семидесятые годы 19-го века в Англии проводились футбольные матчи и существовали профессиональные клубы. Первый в мире футбольный чемпионат появился в Англии в 1888 году. Первым победителем футбольного первенства стала команда "Престон Норт Энд", ныне выступающая в Чемпионшипе (второй по значимости футбольный дивизион Англии).

В России (а точнее в СССР) первый футбольный чемпионат прошел в 1936 году. Победителем стало московское "Динамо".

Отметим, что в футбол играют практически во всех странах мира и даже карликовые государства Океании имеют национальные команды.