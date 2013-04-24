Юниорская сборная России разгромила Чехию на чемпионате мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Юниорская сборная России по хоккею разгромила сверстников из Чехии в матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Счет был открыт на 22-й минуте - отличился Бучневич. Спустя четыре минуты россияне удвоили преимущество в счете - Бучневич и Демидов вышли два в одного на ворота сборной Чехии, и последний переиграл голкипера чехов Пацла.

Третью шайбу россияне забросили в меньшинстве. Толчинский убежал один на один и пустил шайбу между щитков вратаря.

За две минуты до конца второго периода Врана сократил отставание в счете. С первым его броском голкипер россиян справился, а повторный выстрел отразить уже не сумел.

На 48-й минуте Пастрняк сделал разрыв в счете минимальным. Защитники сборной России проворонили контратаку чехов.

Но большего чехам добиться не удалось. Ткачев и Шацкий установили окончательный счет в матче - 5:2 в пользу сборной России.

Наша команда с четырьмя победами заняла первое место в своей группе. В четверг россияне сыграют со сборной Германии.