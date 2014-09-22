Форма поиска по сайту

22 сентября 2014, 11:03

Спорт

Сборная Польши выиграла чемпионат мира по волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Польши выиграла домашний чемпионат мира по волейболу. В финальном матче поляки в четырех партиях сломили сопротивление команды Бразилии.

Поляки отдали сопернику первый сет 18:25, но затем выиграли подряд три партии - 25:22, 25:23 и 25:22.

Это вторая победа для сборной Польши на чемпионатах мира. В первый раз они заняли первое место в 1974 году.

Что касается национальной команды России, то она заняла пятое место. Россияне сумели выйти в "Финал шести", но уступили и Бразилии, и Польше.

Таким образом, нашей сборной пришлось участвовать в борьбе за пятое место с командой Ирана. Эту встречу россияне достаточно легко выиграли.

Бронзовым призером чемпионата мира стала команда Германии.

чемпионат мира волейбол сборная Польши

