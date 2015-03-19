Фигуристы ЦСКА примут участие в чемпионате мира

Фото: M24.ru

Фигуристы спортивного общества ЦСКА поедут на чемпионат мира, который пройдет с 23 по 29 марта в Шанхае. В ходе первенства будут разыграны медали в мужском, женском и парном катании и танцах на льду, сообщает пресс-служба ЦСКА.

В состав сборной России вошли три армейских фигуриста.

В мужском одиночном катании Россию представит серебряный призер чемпионата Европы этого года Максим Ковтун.

В женском катании за команду России выступят сразу две армейских фигуристки – завоевавшая серебро на ЧЕ-2015 Елена Радионова и победительница этого же чемпионата Елизавета Туктамышева.

Отметим, что на чемпионате Европы наши спортсмены завоевали 9 медалей из 12 возможных.