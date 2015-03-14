Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на чемпионате мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира, который проходит в финском Контиолахти.

В составе российской команды выступили Евгений Гараничев, Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Золотые награды завоевала сборная Германии (Эрик Лессер, Даниэль Бем, Арнд Пайффер, Симон Шемпп), вторыми к финишу с отставанием в 15 секунд пришли новежцы. Замкнули тройку призеров французы.

Добавим, что несмотря на неудачу в этой гонке, мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в эстафетах в текущем сезоне Кубка мира. Россияне заняли первое место по итогам эстафетных гонок (311 очков), вторыми стали норвежцы (308), немцы (305) - третьи.